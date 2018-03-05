В Дублине полицейский спас крольчонка
В аэропорту Дублина на летном поле полицейский заметил маленького замерзающего крольчонка.
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В аэропорту Дублина на летном поле полицейский заметил маленького замерзающего крольчонка.
Всё закончилось благополучно, животное спасли и отогрели, и теперь у дублинского аэропорта есть неофициальный талисман.
Hareport update: rescued hare Emma safe, warm and well this morning with Lou, one half of the K9 team who found her. #HareEmma pic.twitter.com/yBq1irvX8B— Dublin Airport (@DublinAirport) 4 марта 2018 г.
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