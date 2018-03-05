Москвичей удивило объявление в метро
Его повесили на станции «Кузнецкий мост».
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Его повесили на станции «Кузнецкий мост».
Пользователи оценили новый стиль обращения к пассажирам: «Это же… объявление без канцелярита! Чудо, чудо!».
В комментариях к записи пользователи попросили авторов объявлений продолжить в том же духе и отказаться от слов «осуществляется» и «производится».
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