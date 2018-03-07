Как превратить свой IPhone в ретро-игру с помощью чехла
Нам срочно захотелось купить такой и себе.
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Нам срочно захотелось купить такой и себе.
Если вы родом из 90-х, вам явно придется по душе новый чехол для IPhone Wanle Cases 2018.
По сути, это стандартный чехол, вот только в нем находится целый кладезь всеми любимых ретро-игр: тетрис, танки, змейка и многие другие. Всего 10 разных игр, которые работают от одной маленькой батарейки. А стоит эта крутая штуковина 34 доллара.
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