Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США испытали в ЧМ на России новое оружие - СМИ
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
18:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как превратить свой IPhone в ретро-игру с помощью чехла

Нам срочно захотелось купить такой и себе.

Если вы родом из 90-х, вам явно придется по душе новый чехол для IPhone Wanle Cases 2018.

По сути, это стандартный чехол, вот только в нем находится целый кладезь всеми любимых ретро-игр: тетрис, танки, змейка и многие другие. Всего 10 разных игр, которые работают от одной маленькой батарейки. А стоит эта крутая штуковина 34 доллара.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
В Москве арестовали экс-сенатора Дерева
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Богатейшие женщины мира — 2018: рейтинг Forbes Woman
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь