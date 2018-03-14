Neighboring #husky boi returns an awoo pic.twitter.com/L4r6hv8iNu— KeepGif (@KeepGif) March 12, 2018
Просто поговорить. Хаски из Китая отзывается на крики соседей
Милый пес находит себе друзей даже сидя дома.
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Милый пес находит себе друзей даже сидя дома.
Житель китайского города Куньмин поделился в Сети забавным видео. Он снял на камеру, как общается с собакой породы хаски, которая живет в соседнем доме.
Сначала мужчина изображает собачий вой, а буквально через пару секунд в окне дома напротив появляется дружелюбный пес, который отвечает ему тем же.
Neighboring #husky boi returns an awoo pic.twitter.com/L4r6hv8iNu— KeepGif (@KeepGif) March 12, 2018
Этому хаски явно слишком скучно сидеть дома одному.
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