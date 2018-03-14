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07:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Просто поговорить. Хаски из Китая отзывается на крики соседей

Милый пес находит себе друзей даже сидя дома.

Житель китайского города Куньмин поделился в Сети забавным видео. Он снял на камеру, как общается с собакой породы хаски, которая живет в соседнем доме.

Сначала мужчина изображает собачий вой, а буквально через пару секунд в окне дома напротив появляется дружелюбный пес, который отвечает ему тем же.

Этому хаски явно слишком скучно сидеть дома одному.

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