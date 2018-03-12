Илон Маск и Джонатан Нолан показали запуск Falcon Heavy в новом трейлере
Некоторые кадры были обнародованы впервые.
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Некоторые кадры были обнародованы впервые.
Создатель сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и бизнесмен Илон Маск представили на фестивале SXSW в Техасе вдохновляющий трейлер запуска Falcon Heavy с Tesla на борту.
В двухминутный ролик попали ранее неизвестные кадры, например, надпись на одной из технических плат ракеты, которая гласит: «Сделано на Земле людьми», а также неудачное приземление центрального ускорителя.
По словам Нолана, он был в центре управления в день запуска ракеты. Это и вдохновило его на создание ролика. В своей речи режиссер выразил надежду, что это видео — «трейлер к следующей части человеческой истории».
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