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16:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Илон Маск и Джонатан Нолан показали запуск Falcon Heavy в новом трейлере

Некоторые кадры были обнародованы впервые.

Создатель сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и бизнесмен Илон Маск представили на фестивале SXSW в Техасе вдохновляющий трейлер запуска Falcon Heavy с Tesla на борту.

В двухминутный ролик попали ранее неизвестные кадры, например, надпись на одной из технических плат ракеты, которая гласит: «Сделано на Земле людьми», а также неудачное приземление центрального ускорителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Нолана, он был в центре управления в день запуска ракеты. Это и вдохновило его на создание ролика. В своей речи режиссер выразил надежду, что это видео — «трейлер к следующей части человеческой истории».

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