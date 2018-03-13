Любимое фото с протестного марша. У фермеров нет доступа к электричеству, поэтому Лакшман Басре прошел шесть дней с небольшой солнечной панелью на голове. Он использовал ее, чтобы зарядить свой телефон и телефоны других людей.
Favourite photo from #KisanLongMarch this afternoon -- Farmers have no access to electricity so Lakshman Bhasre from Tryumbakeshwar Taluka has been marching for 6 days with a tiny solar panel on his head. He uses it to charge his phone and help other marchers charge theirs. pic.twitter.com/3He32abd4z— Pragya Tiwari (@PragyaTiwari) March 12, 2018
Индийские фермеры придумали, как заряжать телефон без электричества
Полезный лайфхак для тех, кто живет в солнечном регионе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.