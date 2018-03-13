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13:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Индийские фермеры придумали, как заряжать телефон без электричества

Полезный лайфхак для тех, кто живет в солнечном регионе.

Целую неделю в Индии продолжались протесты фермеров. 35 тысяч человек прошли 167 км пешком, чтобы добраться до города Мумбай на встречу с местными властями.

Во время их недельного шествия фермеры столкнулись с проблемой — им было негде заряжать свои мобильные телефоны. На выручку пришла смекалка. Несколько десятков человек предвидели такую проблему и захватили из дома маленькие солнечные панели. Их они несли на голове, заряжая свои и чужие устройства.

Любимое фото с протестного марша. У фермеров нет доступа к электричеству, поэтому Лакшман Басре прошел шесть дней с небольшой солнечной панелью на голове. Он использовал ее, чтобы зарядить свой телефон и телефоны других людей.
Фермер Нату Удар с солнечной панелью на голове заряжал свой мобильный во время марша.
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