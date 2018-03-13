Индийские фермеры придумали, как заряжать телефон без электричества

Целую неделю в Индии продолжались протесты фермеров. 35 тысяч человек прошли 167 км пешком, чтобы добраться до города Мумбай на встречу с местными властями.

Во время их недельного шествия фермеры столкнулись с проблемой — им было негде заряжать свои мобильные телефоны. На выручку пришла смекалка. Несколько десятков человек предвидели такую проблему и захватили из дома маленькие солнечные панели. Их они несли на голове, заряжая свои и чужие устройства.