Провал дня. Вор пытался вынести автомат с резиновыми мячиками через маленькую дверь для собак

Настоящим испытанием оказалось для американского воришки очередное «дело». Преступник, разбив стекло в маленькой двери для собак, проник в здание одного из приютов для животных в Калифорнии. Оказавшись внутри, вор, не долго думая, решил стащить автомат с резиновыми мячиками. Однако попытки просунуть его в ту же самую маленькую дверцу, через которую он сам и залез, оказались безрезультатными. Автомат был слишком велик.

Промучавшись еще некоторое время, воришка разбил стекло в двери запасного выхода и попытался сбежать с автоматом (вероятнее всего, уже сломанным) через задний двор. Но и тут его ждал сюрприз — высокая стена, обвитая колючей проволокой. Спустя время преступнику все же удалось сбежать вместе со своей добычей.

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