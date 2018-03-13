Провал дня. Вор пытался вынести автомат с резиновыми мячиками через маленькую дверь для собак
План казался идеальным, но
План казался идеальным, но
Настоящим испытанием оказалось для американского воришки очередное «дело». Преступник, разбив стекло в маленькой двери для собак, проник в здание одного из приютов для животных в Калифорнии. Оказавшись внутри, вор, не долго думая, решил стащить автомат с резиновыми мячиками. Однако попытки просунуть его в ту же самую маленькую дверцу, через которую он сам и залез, оказались безрезультатными. Автомат был слишком велик.
Промучавшись еще некоторое время, воришка разбил стекло в двери запасного выхода и попытался сбежать с автоматом (вероятнее всего, уже сломанным) через задний двор. Но и тут его ждал сюрприз — высокая стена, обвитая колючей проволокой. Спустя время преступнику все же удалось сбежать вместе со своей добычей.
Видеозапись с камеры наблюдения и фото самого неудачливого вора была опубликована на Facebook-странице приюта. В описании к ролику сотрудники организации отметили, что в этом холле недалеко от автомата с мячиками был бокс с деньгами — благотворительными пожертвованиями. Но преступник был так увлечен своей работой, что даже его не заметил.
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