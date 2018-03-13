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15:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фото дня. Бельгийская королева Матильда не справилась с кленовым леденцом

Конфуз случился во время официального визита бельгийских монархов в Канаду.

Источник: Reuters

12 марта король Бельгии Филипп с супругой Матильдой прибыли с официальным визитом в Оттаву. Во время одного из мероприятий в парке города королеве предложили попробовать традиционное канадское лакомство — леденец из кленового сиропа.

Но что-то пошло не так, и конфета предательски вытекла, а затем и вовсе застыла на морозе.

К несчастью королевы, некоторым фотографам удалось поймать этот неловкий момент.

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