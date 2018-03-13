Фото дня. Бельгийская королева Матильда не справилась с кленовым леденцом
Конфуз случился во время официального визита бельгийских монархов в Канаду.
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Конфуз случился во время официального визита бельгийских монархов в Канаду.
12 марта король Бельгии Филипп с супругой Матильдой прибыли с официальным визитом в Оттаву. Во время одного из мероприятий в парке города королеве предложили попробовать традиционное канадское лакомство — леденец из кленового сиропа.
К несчастью королевы, некоторым фотографам удалось поймать этот неловкий момент.
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