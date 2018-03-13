Фото дня. Бельгийская королева Матильда не справилась с кленовым леденцом

12 марта король Бельгии Филипп с супругой Матильдой прибыли с официальным визитом в Оттаву. Во время одного из мероприятий в парке города королеве предложили попробовать традиционное канадское лакомство — леденец из кленового сиропа.

Но что-то пошло не так, и конфета предательски вытекла, а затем и вовсе застыла на морозе.