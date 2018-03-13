Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Новая жертва: в Британии был отравлен зять олигарха Березовского
Стали известны подробности смерти Табакова
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Умер народный артист Олег Табаков
16:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Модель с нереально длинными ногами покоряет Instagram

Тот случай, когда ноги действительно растут почти от ушей.

Шведская модель и бодибилдерша Ия Остергрен заставила весь мир говорить о себе благодаря своим длинным ногам. Несмотря на то, что их длина всего 108 см (что по сравнению с другими девушками не является рекордом), выглядят они нереально. А все потому, что рост Ии 178 см и непропорционально длинные ноги трудно не заметить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Остергрен этим фактом, кажется, очень довольна и с удовольствием демонстрирует свои прелести в Instagram. Сейчас у модели около 140 тысяч подписчиков, но их число продолжает расти с каждым днем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что большинство поклонников шведской красотки — россияне, которые активно пишут ей восторженные комментарии. И мы их понимаем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Как выглядит защитная стена от цунами в Японии
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ В классе для слабовидящих спортсменов серебряную медаль выиграла Михалина Лысова
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь