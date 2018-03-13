Модель с нереально длинными ногами покоряет Instagram
Тот случай, когда ноги действительно растут почти от ушей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Тот случай, когда ноги действительно растут почти от ушей.
Шведская модель и бодибилдерша Ия Остергрен заставила весь мир говорить о себе благодаря своим длинным ногам. Несмотря на то, что их длина всего 108 см (что по сравнению с другими девушками не является рекордом), выглядят они нереально. А все потому, что рост Ии 178 см и непропорционально длинные ноги трудно не заметить.
Остергрен этим фактом, кажется, очень довольна и с удовольствием демонстрирует свои прелести в Instagram. Сейчас у модели около 140 тысяч подписчиков, но их число продолжает расти с каждым днем.
Примечательно, что большинство поклонников шведской красотки — россияне, которые активно пишут ей восторженные комментарии. И мы их понимаем.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.