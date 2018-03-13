Модель с нереально длинными ногами покоряет Instagram

Шведская модель и бодибилдерша Ия Остергрен заставила весь мир говорить о себе благодаря своим длинным ногам. Несмотря на то, что их длина всего 108 см (что по сравнению с другими девушками не является рекордом), выглядят они нереально. А все потому, что рост Ии 178 см и непропорционально длинные ноги трудно не заметить.