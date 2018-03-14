Как выглядит кафе с овечками, куда вам непременно захочется зайти
В Сеуле работает необычное
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В Сеуле работает необычное
Тематические кафе, в которых можно потискать котиков, кроликов и прочих животных уже давно не редкость. Но заведение под названием Thanks Nature Cafe, которое расположено в районе Хондэ в Сеуле, наверное, самое интересное из них.
Дело в том, что в этом кафе живут четыре милые кудрявые овечки: Хани, Шугар, Анна и Сэм.
Внутри заведения у них есть свои собственные домики, где овечки могут поесть, вздремнуть или понаблюдать за посетителями.
Гости кафе, в свою очередь, могут гладить животных и кормить их с руки, а также попробовать всякие тематические сладости и выпить вкусный кофе.
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