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05:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит кафе с овечками, куда вам непременно захочется зайти

В Сеуле работает необычное антистресс-заведение.

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Тематические кафе, в которых можно потискать котиков, кроликов и прочих животных уже давно не редкость. Но заведение под названием Thanks Nature Cafe, которое расположено в районе Хондэ в Сеуле, наверное, самое интересное из них.

Дело в том, что в этом кафе живут четыре милые кудрявые овечки: Хани, Шугар, Анна и Сэм.

Внутри заведения у них есть свои собственные домики, где овечки могут поесть, вздремнуть или понаблюдать за посетителями.

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Гости кафе, в свою очередь, могут гладить животных и кормить их с руки, а также попробовать всякие тематические сладости и выпить вкусный кофе.

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