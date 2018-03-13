Советский супергерой
Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена «Дядю Степу».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена «Дядю Степу».
Если гимн все точно знают наизусть (или хотя бы помнят, о чем он), то историю «Дяди Степы» многие могли подзабыть. Но эта же такая близкая и родная сказка из детства. Почему бы не вспомнить её?
Пройдите тест, и образ из прошлого заиграет в памяти новыми красками.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.