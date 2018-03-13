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18:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Советский супергерой

Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена «Дядю Степу».

Если гимн все точно знают наизусть (или хотя бы помнят, о чем он), то историю «Дяди Степы» многие могли подзабыть. Но эта же такая близкая и родная сказка из детства. Почему бы не вспомнить её?

Пройдите тест, и образ из прошлого заиграет в памяти новыми красками.

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