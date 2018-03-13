Вышел трейлер новых «Фантастических тварей»
Премьера второй части
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Премьера второй части
На официальном аккаунте Warner Bros. на YouTube появился долгожданный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». События в картине разворачиваются в 1927 году. По сюжету молодой Дамблдор (Джуд Лоу) и его бывший студент Ньют Саламандер (Эдди Рэдмейн) разыскивают бежавшего из заключения зловещего Геллерта
Российская премьера «Преступлений Грин-де-Вальда» запланирована на 15 ноября 2018 года — на день раньше американской.
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