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20:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вышел трейлер новых «Фантастических тварей»

Премьера второй части спин-оффа «Гарри Поттера» запланирована на ноябрь.

На официальном аккаунте Warner Bros. на YouTube появился долгожданный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». События в картине разворачиваются в 1927 году. По сюжету молодой Дамблдор (Джуд Лоу) и его бывший студент Ньют Саламандер (Эдди Рэдмейн) разыскивают бежавшего из заключения зловещего Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). Режиссером и сценаристом сиквела стали Дэвид Йейтс и Джоан Роулинг, работавшие и над первой частью «Фантастических тварей».

Российская премьера «Преступлений Грин-де-Вальда» запланирована на 15 ноября 2018 года — на день раньше американской.

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