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15:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как Стивен Хокинг стал героем поп-культуры

Ученый появлялся в эпизодах самых популярных мультсериалов — «Симпсонах» и «Футураме». Он снимался в «Теории большого взрыва» и «Стар Треке». Его любят фанаты по всему миру.

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Стивен Хокинг скончался в возрасте 76-ти лет. Он оставил след не только в науке, но и в поп-культуре. А все потому, что не отказывался участвовать в шоу и был не против шуток на свой счет.

Прощай, Стивен Хокинг, самая умная приглашенная звезда в короткой истории «Симпсонов».
Мэтт Селман
Продюсер

Ученый исполнил роль самого себя в трех сезонах «Симпсонов»

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И своей головы в шлеме с реактивным двигателем в «Футураме»

Из эпизода «Теории большого взрыва» можно увидеть, каким был Стивен Хокинг в жизни

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В рекламе Jaguar услышать его смех

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А в «Стар Треке» посмотреть на то, как он играет в покер с другими великими учеными — Эйнштейном и Ньютоном

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Стивен Хокинг совсем не такой, какими обычно представляют ученых. Он попробовал в жизни действительно многое.

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