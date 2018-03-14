Farewell to Stephen Hawking, the most intelligent guest star in the brief history of The Simpsons pic.twitter.com/po3fIHgEdh— Matt Selman (@mattselman) 14 марта 2018 г.
Как Стивен Хокинг стал героем поп-культуры
Ученый появлялся в эпизодах самых популярных мультсериалов — «Симпсонах» и «Футураме». Он снимался в «Теории большого взрыва» и «Стар Треке». Его любят фанаты по всему миру.
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