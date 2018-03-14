Как Стивен Хокинг стал героем поп-культуры

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Стивен Хокинг скончался в возрасте 76-ти лет. Он оставил след не только в науке, но и в поп-культуре. А все потому, что не отказывался участвовать в шоу и был не против шуток на свой счет.

Прощай, Стивен Хокинг, самая умная приглашенная звезда в короткой истории «Симпсонов». Мэтт Селман Продюсер

Ученый исполнил роль самого себя в трех сезонах «Симпсонов»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uIDTQ5BoKP8?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И своей головы в шлеме с реактивным двигателем в «Футураме»

Из эпизода «Теории большого взрыва» можно увидеть, каким был Стивен Хокинг в жизни

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rD3K6M2aaqc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В рекламе Jaguar услышать его смех

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Oh76pwUiyH4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в «Стар Треке» посмотреть на то, как он играет в покер с другими великими учеными — Эйнштейном и Ньютоном

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PWoNT-IwgHY?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.