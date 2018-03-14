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16:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

51-летняя фермерша в бикини стала популярным блогером

У американки уже более 300 тысяч подписчиков на YouTube.

Знакомьтесь, новая звезда Сети — Дженнифер Саурсер, более известная как Фермерша Джен. Ей 51 год, у нее двое взрослых детей, а живет она вместе с мужем Джейсоном на собственной ферме в Северной Калифорнии.

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Но просто сажать овощи и кормить кур ей было недостаточно, душа требовала самовыражения. А потому находчивая женщина завела видеоблог на YouTube и прославилась.

В своих веселых роликах Джен рассказывает об особенностях сельской жизни, занимается хозяйством, а еще показывает свои спортивные тренировки, стреляет из ружья, упражняется в метании топора и сексуально моет семейный трактор. Все это она обычно делает одетая лишь в бикини (ну, иногда еще и в тапочки).

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Благодаря своему неординарному подходу к блогу о фермерской жизни и отличному чувству юмора, Джен получила признание более 300 тысяч подписчиков, а ее канал на YouTube теперь приносит ей доход в 100 тысяч долларов в год.

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