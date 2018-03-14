51-летняя фермерша в бикини стала популярным блогером
У американки уже более 300 тысяч подписчиков на YouTube.
У американки уже более 300 тысяч подписчиков на YouTube.
Знакомьтесь, новая звезда Сети — Дженнифер Саурсер, более известная как Фермерша Джен. Ей 51 год, у нее двое взрослых детей, а живет она вместе с мужем Джейсоном на собственной ферме в Северной Калифорнии.
Но просто сажать овощи и кормить кур ей было недостаточно, душа требовала самовыражения. А потому находчивая женщина завела видеоблог на YouTube и прославилась.
В своих веселых роликах Джен рассказывает об особенностях сельской жизни, занимается хозяйством, а еще показывает свои спортивные тренировки, стреляет из ружья, упражняется в метании топора и сексуально моет семейный трактор. Все это она обычно делает одетая лишь в бикини (ну, иногда еще и в тапочки).
Благодаря своему неординарному подходу к блогу о фермерской жизни и отличному чувству юмора, Джен получила признание более 300 тысяч подписчиков, а ее канал на YouTube теперь приносит ей доход в 100 тысяч долларов в год.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.