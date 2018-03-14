今こそこの画像を貼る時じゃないか#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/oCWb2zq4GB— マタタ@低浮上 (@mttkmsan) March 4, 2018
Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб
И он всем нравится.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
今こそこの画像を貼る時じゃないか#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/oCWb2zq4GB— マタタ@低浮上 (@mttkmsan) March 4, 2018
Постить фоточки любимого кота в Сети — это одно из главных развлечений котолюбителей. А теперь для этого у них появился еще и дополнительный стимул. В Японии набирает популярность новый флэшмоб, который звучит как «всеяпонское вытягивание котов» (хэштег #全日本猫伸ばし協会).
Не стоит пугаться, ничего страшного с питомцами хозяева не делают, просто демонстрируют его длину и гибкость (правда, не всегда котейки это одобряют).
Запустил флэшмоб пользователь Twitter с ником Mttkmsan, который опубликовал фото длинного соседского кота по кличке
Выглядит это странно, но оторваться просто невозможно.
Very— 地下組織構成員 (@hozen_undo) March 11, 2018
Long
Cat#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/BobL3v6AEE
70cmぐらいかな？#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/Z210Lm7mmP— じじ＆もも (@zk0TQe38bs5zP3t) March 11, 2018
いい顔?— ぉぃかゎ@3/11翔子♡仙台 (@naruto_kinako) March 8, 2018
#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/nf7Xhp15Mk
ウチのイチオシはやっぱりコレ?— ひっとん・*:..｡o♬ (@sara_ryuuichi) March 8, 2018
#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/5qfxiwmQM4
Part2 #全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/gIefTf7XY2— サイ ੭̸* (@reibitts) March 5, 2018
#全日本猫伸ばし協会— べぇ&とら&すみ (@KurobeeAkitora) March 4, 2018
↑夏のとら
↓冬のとら pic.twitter.com/F5AYki0fcr
#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/7cwFd1HrI1— おとん (@otonnu) March 6, 2018
#全日本猫伸ばし協会— うみ (@0102minoru) March 8, 2018
( ⊙‿⊙)あっ…チュールで…
できちゃった? pic.twitter.com/KGbYGdEmrQ
あり過ぎて選べなかったし、全部探し出すのも断念。— はなもも (@hanamomoact) March 5, 2018
#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/IvyZ3r5Rbb
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.