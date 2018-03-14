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16:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб

И он всем нравится.

Постить фоточки любимого кота в Сети — это одно из главных развлечений котолюбителей. А теперь для этого у них появился еще и дополнительный стимул. В Японии набирает популярность новый флэшмоб, который звучит как «всеяпонское вытягивание котов» (хэштег #全日本猫伸ばし協会).

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Не стоит пугаться, ничего страшного с питомцами хозяева не делают, просто демонстрируют его длину и гибкость (правда, не всегда котейки это одобряют).

Запустил флэшмоб пользователь Twitter с ником Mttkmsan, который опубликовал фото длинного соседского кота по кличке Ямаме-кун. А затем еще одно, и еще. После чего остальные пользователи подхватили идею и начали растягивать своих питомцев и постить снимки в соцсети.

Выглядит это странно, но оторваться просто невозможно.

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