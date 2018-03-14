Трогательная дружба черепахи Джорджа и его хозяйки длится уже 56 лет

Эта трогательная история началась в далеком 1962 году, когда Джеанне Смит из Сент-Пола исполнилось десять лет. Друг ее отца, который работал в зоопарке, подарил девочке черепашку, которую назвали Джорджем. С тех пор Джеанна и Джордж не разлей вода.
Он жил с ней в общежитии, когда она училась в университете, «гулял» на ее свадьбе, «нянчил» ее детей и пережил пять собак, которые в разные годы жили в их семье.
Несколько раз Джорджу становилось скучно и он благополучно уходил из дома, правда, каждый раз хозяйка его находила и возвращала в семейное гнездо.
Сейчас черепахе уже 56 лет, а 66-летняя Джеанна всерьез думает, что ее питомец запросто переживет и ее саму. А потому написала в завещании, что в случае чего, за Джорджем будет присматривать ее старшая дочь.
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