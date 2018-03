Какой будет музыка будущего

Кого будут вспоминать через, например, сто лет? Так сходу и не скажешь. Но New York Times попытался и составил плейлист, из которого видно, кто делает будущее музыки уже сейчас.

1. «Bodak Yellow» — Cardi B

2. «Chained to the Rhythm» — Katy Perry

3. «Fee Fi» — Young Fathers

4. «Warm Honey» — Willow Smith

5. «Dancefloor» — Tracey Thorn

6. «Anita» — Smino

7. «Drew Barrymore» — SZA

8. «Mans Not Hot» — Big Shaq

9. «Palette» — IU

10. «If We Were Vampires» — Jason Isbell and the 400 Unit

11. «This Is Why We Can’t Have Nice Things» — Taylor Swift

12. «It's Everyday Bro» — Jake Paul

13. «Out of My Head» — Charli XCX feat. Tove Lo and Alma

14. «Rich Ass Junkie» — Gucci Mane

15. «Claws In Your Back» — Julien Baker

16. «Trippin» — DJ Taye

17. «Krippy Kush (Remix)» — Farruko, Nicki Minaj & Bad Bunny, feat. 21 Savage & Rvssian

18. «Dum Surfer» — King Krule

19. «Territory» — The Blaze

20. «Change» — Lana Del Rey

21. «Havana» — Camila Cabello feat. Young Thug

22. «Bellyache» — Billie Eilish

23. «Flex Like Ouu» — Lil Pump

24. «Alan» — Perfume Genius

25. «Finesse (Remix)» — Bruno Mars