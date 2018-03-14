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20:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Все дороги ведут битломанов в Москву

В Москве пройдет самый масштабный фестиваль музыки The Beatles.

Источник: AFP 2018

«Битлы» в наушниках на повторе круглые сутки? Так же можно испортить слух. Лучше сходить на живые выступления. И в Москве как раз проходит самый битломанский фестиваль в России. И ничего более битломанского вы не найдете.

А если серьезно, то в ближайшую субботу, 17 марта, в столицу приезжают 14 групп со всего мира, которые подарят всем желающим 7 часов живой музыки. Не обязательно быть фанатом The Beatles, чтобы на него пойти. Может, вы ни разу не слышали их песни, и этот концерт будет первым знакомством.

Итак, 17 марта, в клубе «Театръ» пройдёт главный битломанский фестиваль года. Начало в 17.00. Не пропустите!

А пока вы думаете, можно включить фоном что? Конечно, The Beatles.
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