BET YOU’VE NEVER SEEN THIS BEFORE pic.twitter.com/rVCEHdFUPK— Jeremy wiegman (@JeremyWiegman) March 11, 2018
Так весело и ловко телефон еще никто не разбивал (видео)
Предупреждаем: видео не для слабонервных.
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Предупреждаем: видео не для слабонервных.
Американец Джереми Вигман опубликовал в Twitter видеоролик, который нельзя смотреть без слез.
Джереми и его друзья нашли веселый способ развлечься в машине: на скорости они высовывали в окно разные предметы, пытаясь удержать их одним или двумя пальцами.
Сначала в ход шли печеньки, монеты, шлепанцы и гамбургеры. Но потом ребятам пришла в голову смелая идея высунуть в окно айфон. Первые два раза трюк удался, но на третий случилось ожидаемое: порывом ветра смартфон унесло вдаль.
Что было после — история умалчивает.
BET YOU’VE NEVER SEEN THIS BEFORE pic.twitter.com/rVCEHdFUPK— Jeremy wiegman (@JeremyWiegman) March 11, 2018
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