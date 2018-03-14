Так весело и ловко телефон еще никто не разбивал (видео)

Американец Джереми Вигман опубликовал в Twitter видеоролик, который нельзя смотреть без слез.

Джереми и его друзья нашли веселый способ развлечься в машине: на скорости они высовывали в окно разные предметы, пытаясь удержать их одним или двумя пальцами.

Сначала в ход шли печеньки, монеты, шлепанцы и гамбургеры. Но потом ребятам пришла в голову смелая идея высунуть в окно айфон. Первые два раза трюк удался, но на третий случилось ожидаемое: порывом ветра смартфон унесло вдаль.