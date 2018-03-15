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14:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китаянка съела огромную сахарную вату за доли секунд

Как долго она перед этим тренировалась — остается только гадать.

В Китае очень любят состязания на быстрое поедание чего-либо. И в этом умении они преуспели.

Только взгляните на участницу китайского шоу «Я победитель» по имени Жао Ре, которая так быстро засунула в рот огромный кусок сахарной ваты, что мы даже не успели моргнуть. Согласитесь, такая скорость действительно впечатляет.

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