Китаянка съела огромную сахарную вату за доли секунд
Как долго она перед этим тренировалась — остается только гадать.
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Как долго она перед этим тренировалась — остается только гадать.
В Китае очень любят состязания на быстрое поедание
Только взгляните на участницу китайского шоу «Я победитель» по имени Жао Ре, которая так быстро засунула в рот огромный кусок сахарной ваты, что мы даже не успели моргнуть. Согласитесь, такая скорость действительно впечатляет.
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