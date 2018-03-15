Звезды устроили флешмоб

Новая песня точно станет танцевальным хитом. Не прошло и дня после релиза, как коллеги Филиппа Киркорова стали выкладывать в Instagram свои «клипы» на неё. Лолита и Сергей Лазарев с Мариной Федункив даже устроили танцевальный батл.