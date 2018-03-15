Как выглядит идеальный приют для животных

Сотрудники приюта для бездомных животных в американском округе Харрисон, штат Миссисипи, опубликовали на своей Facebook-странице две фотографии, которые всего за пару часов стали вирусными, разлетевшись по всему миру.

Дело в том, что на фото из приюта — пустые клетки. Да-да, там вообще никого нет.

Сотрудники организации по спасению животных отмечают, что пристроили в новые дома всех питомцев всего за один месяц благодаря благотворительному марафону.