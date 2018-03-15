Как выглядит идеальный приют для животных
Фотографии из американского приюта для животных стали хитом в Сети и мы знаем, почему.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Фотографии из американского приюта для животных стали хитом в Сети и мы знаем, почему.
Сотрудники приюта для бездомных животных в американском округе Харрисон, штат Миссисипи, опубликовали на своей
Сотрудники организации по спасению животных отмечают, что пристроили в новые дома всех питомцев всего за один месяц благодаря благотворительному марафону.
Эти фото настолько впечатлили пользователей соцсетей, что в комментариях люди начали делиться собственными историями спасения животных. И это действительно трогает до слез.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.