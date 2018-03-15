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19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мама «одевает» свою маленькую дочь в наряды из еды (фото)

Китаянка с креативом подошла к выбору одежды для своего ребенка.

Оставшись в декрете с маленьким ребенком, китаянка Дэбби Ху решила себя развлечь, и ей в голову пришла забавная мысль.

Каждый день в течение двух недель Дэбби «примеряла» на свою дочку милые наряды из фруктов, овощей, яиц, сладостей и прочих продуктов и фотографировала получившийся результат на камеру. И это действительно выглядит очень мило.

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