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19:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник каждый день рисует по персонажу для картины массовой драки

И уследить за всеми героями картины уже практически невозможно.

Творческие челленджи в последнее время набрали большую популярность среди пользователей соцсетей. Однако британский художник и мультипликатор Том Гран решил создать свой собственный. И только для себя.

Эй, в 2018 я принимаю творческий челлендж, и каждый день буду добавлять по персонажу на гигантскую картину боя. До тех пор, пока она не станет такой огромной, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Twitter. Поехали!

С 1 января 2018 года он начал рисовать забавную мультяшную картину массовой драки, ежедневно добавляя на нее по одному новому персонажу. Сейчас их уже 73.

День 73.

По словам художника, уже сейчас ему становится сложно быть оригинальным и не повторяться в деталях и позах своих героев. Кроме того, иногда он просто забывает уделить время своей картине, а потом в спешке рисует персонажа за пару минут до полуночи (здесь мы завидуем его выдержке).

День 28
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