Эй, в 2018 я принимаю творческий челлендж, и каждый день буду добавлять по персонажу на гигантскую картину боя. До тех пор, пока она не станет такой огромной, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Twitter. Поехали!
Hey so through 2018 I'm gonna do a drawing challenge where every day I add another character to a giant fight scene until it gets so giant I probably won't even be able to upload it to Twitter anymore. Here goes: pic.twitter.com/hSd8kyOii0— Tom Gran (@tommgran) January 1, 2018
Художник каждый день рисует по персонажу для картины массовой драки
И уследить за всеми героями картины уже практически невозможно.
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