Художник каждый день рисует по персонажу для картины массовой драки

По словам художника, уже сейчас ему становится сложно быть оригинальным и не повторяться в деталях и позах своих героев. Кроме того, иногда он просто забывает уделить время своей картине, а потом в спешке рисует персонажа за пару минут до полуночи (здесь мы завидуем его выдержке).