Бельгийский бар установил сигнализацию на пивные бокалы
Стащить кружечку, уходя из заведения, уже не получится.
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Стащить кружечку, уходя из заведения, уже не получится.
Наверное, каждый паб теряет в год несколько сотен пивных бокалов, которые посетители тайком выносят себе на память. Но за прошлый год бельгийский бар The Beer Wall в центре Брюгге лишился четырех тысяч кружек.
Решив, что с него хватит, владелец заведения Филипп Маес установили на бокалы специальную охранную систему, подобную той, что работает в магазинах. На выходе из бара стоит сканер, который включает громкую сирену, если пивная кружка покидает помещение. Охранная система обошлась бару в 4 тысячи евро.
Кстати, в The Beer Wall разные сорта пива разливаются в бокалы разной формы.
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