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13:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ирландский кузнец делает гигантские мечи и разрубает ими все подряд

Майкл Кроуэлл, кузнец из Ирландии, превратил свое хобби в доходный бизнес.

Ирландский мастер изготавливает холодное оружие, но не простое, а огромное. Нет, даже ОГРОМНОЕ. Длина клинка нередко превышает полтора метра, а вес такого меча может достигать 50 килограмм. На производство одного произведения искусства (а иначе это не назовешь) у мастера уходит около месяца. Работы Майкла популярны во всем мире: он делает прототипы оружия из компьютерных игр, фэнтези и эпических саг.

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Все оружие реально действуещее, и чтобы доказать это, Майкл снимает его испытания на видео. Очень брутальное видео.

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