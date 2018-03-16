Ирландский кузнец делает гигантские мечи и разрубает ими все подряд

Ирландский мастер изготавливает холодное оружие, но не простое, а огромное. Нет, даже ОГРОМНОЕ. Длина клинка нередко превышает полтора метра, а вес такого меча может достигать 50 килограмм. На производство одного произведения искусства (а иначе это не назовешь) у мастера уходит около месяца. Работы Майкла популярны во всем мире: он делает прототипы оружия из компьютерных игр, фэнтези и эпических саг.