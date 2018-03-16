Ирландский кузнец делает гигантские мечи и разрубает ими все подряд
Майкл Кроуэлл, кузнец из Ирландии, превратил свое хобби в доходный бизнес.
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Майкл Кроуэлл, кузнец из Ирландии, превратил свое хобби в доходный бизнес.
Ирландский мастер изготавливает холодное оружие, но не простое, а огромное. Нет, даже ОГРОМНОЕ. Длина клинка нередко превышает полтора метра, а вес такого меча может достигать 50 килограмм. На производство одного произведения искусства (а иначе это не назовешь) у мастера уходит около месяца. Работы Майкла популярны во всем мире: он делает прототипы оружия из компьютерных игр, фэнтези и эпических саг.
Все оружие реально действуещее, и чтобы доказать это, Майкл снимает его испытания на видео. Очень брутальное видео.
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