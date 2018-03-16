До сих пор ношу шляпы и свитера, потому что мне нравится, когда уютненько.
#2012vs2018 still wearing hats and sweaters because I’m about that cozy life ✨?? pic.twitter.com/OUIr9piPnY— Bailey Elizabeth (@baileyelizabeth) March 16, 2018
Ностальгический флэшмоб: как выглядели люди шесть лет назад
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