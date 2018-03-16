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14:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ностальгический флэшмоб: как выглядели люди шесть лет назад

Вы тоже можете поучаствовать.

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В соцсетях новый флэшмоб: фотография с головой друга

Все любят пересматривать свои старые фотографии, но теперь сравнивать «до» и «после» могут все желающие в Twitter.

Соцсеть охватил новый флэшмоб: под хэштегами #GlowUpChallenge и #2012vs2018 пользователи показывают, как выглядят сейчас и шесть лет назад.

Некоторые, например, совсем не меняются, а фото других заставляют вас усомниться в том, что перед вами один и тот же человек. Но почти все участники флэшмоба отмечают, что сейчас чувствуют себя более уверенно и счастливо. А что насчет вас?

До сих пор ношу шляпы и свитера, потому что мне нравится, когда уютненько.
Праздную свою седьмую годовщину на Twitter. И да, я до сих пор позирую также, как и шесть лет назад.
Я тут увидел # 2012vs2018 флэшмоб, и решил поучаствовать. 18 против 24. Плюсы: я перестал носить прическу Джастина Бибера, спортивные футболки и показывать знак «мир», отрастил бороду и перешел от селфи на телефоне к нормальным автопортретам, сделанным на профессиональную камеру. Минусы: я потолстел на 18 кг.
В конце концов я доросла до своего носа.
Все еще неординарная.
Мы обе похорошели.
Я стараюсь не пропускать тренды Twitter. Так что, вот вам мои фото. 2012 против 2018. В буквальном смысле расцвела.
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