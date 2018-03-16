Ностальгический флэшмоб: как выглядели люди шесть лет назад

Все любят пересматривать свои старые фотографии, но теперь сравнивать «до» и «после» могут все желающие в Twitter.

Соцсеть охватил новый флэшмоб: под хэштегами #GlowUpChallenge и #2012vs2018 пользователи показывают, как выглядят сейчас и шесть лет назад.

Соцсеть охватил новый флэшмоб: под хэштегами #GlowUpChallenge и #2012vs2018 пользователи показывают, как выглядят сейчас и шесть лет назад.

Некоторые, например, совсем не меняются, а фото других заставляют вас усомниться в том, что перед вами один и тот же человек. Но почти все участники флэшмоба отмечают, что сейчас чувствуют себя более уверенно и счастливо. А что насчет вас?