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22:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тело Росомахи

Как Хью Джекман готовится к ролям.

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Актер известен тем, что изменяет свое тело под персонажа. Особенно впечатляюще выглядел его Росомаха.

Издание Mashable показало, как у Хью Джекмана получаются самые эффектные супергерои. Секрет прост: он тренируется, тренируется и ещё раз (ещё много раз) тренируется.

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