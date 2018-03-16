Тело Росомахи

Актер известен тем, что изменяет свое тело под персонажа. Особенно впечатляюще выглядел его Росомаха .

Издание Mashable показало, как у Хью Джекмана получаются самые эффектные супергерои. Секрет прост: он тренируется, тренируется и ещё раз (ещё много раз) тренируется.