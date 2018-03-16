Тело Росомахи
Как Хью Джекман готовится к ролям.
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Актер известен тем, что изменяет свое тело под персонажа. Особенно впечатляюще выглядел его Росомаха.
Издание Mashable показало, как у Хью Джекмана получаются самые эффектные супергерои. Секрет прост: он тренируется, тренируется и ещё раз (ещё много раз) тренируется.
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