Информацию из мозга планируют перенести в «облако»

Источник: Reuters

Компания Nectome предлагает оцифровать мозг. Но только через 100 лет, а пока его можно только «заморозить».

Стартап основали ученые из Массачусетского технологического института. Они уверены, что век спустя будет изобретена технология для скачивания информации из мозга и воссоздания сознания.

Исследователи разработали химический состав, чтобы делать отпечаток нейронов мозга. Но наиболее точный слепок может получиться только в момент смерти клиента.