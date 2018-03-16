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22:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Информацию из мозга планируют перенести в «облако»

Но человека ради этого придется убить.

Источник: Reuters

Компания Nectome предлагает оцифровать мозг. Но только через 100 лет, а пока его можно только «заморозить».

Стартап основали ученые из Массачусетского технологического института. Они уверены, что век спустя будет изобретена технология для скачивания информации из мозга и воссоздания сознания.

Исследователи разработали химический состав, чтобы делать отпечаток нейронов мозга. Но наиболее точный слепок может получиться только в момент смерти клиента.

Уже 25 человек заплатили по 10 000 $ за то, чтобы встать в очередь на участие в программе.

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