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18:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Больше никакой бессонницы

Музыкант решил вечную проблему человечества.

Том Миддлтон не только диджей, он изучает проблемы сна. Музыкант совместил обе сферы деятельности в новом альбоме. Слушать его треки нужно за час перед сном.

Сегодня как раз Всемирный день сна. Музыка поможет всем отметить этот праздник так, как нужно, — выспаться.
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