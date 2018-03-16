Больше никакой бессонницы

Том Миддлтон не только диджей, он изучает проблемы сна. Музыкант совместил обе сферы деятельности в новом альбоме. Слушать его треки нужно за час перед сном .

Сегодня как раз Всемирный день сна. Музыка поможет всем отметить этот праздник так, как нужно, — выспаться.