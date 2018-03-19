В Новой Зеландии посылка без точного адреса нашла получателя
История закончилась благополучно благодаря социальным сетям.
История закончилась благополучно благодаря социальным сетям.
Забавная история случилась недавно в деревне Каст на юге Новой Зеландии. В местное почтовое отделение пришла посылка без точного адреса.
Обычно отправления без точного адреса возвращают обратно, но не в этот раз. Управляющая местным почтовым отделением Тэмми МакГрат рассказала журналистам, что отправителем посылки скорее всего был человек в возрасте, а потому она решила попробовать найти эту странную «ферму возле паба».
Она опубликовала на Facebook фото посылки с просьбой «опознать» адресата.
Спустя пару дней объявился сам Филипп, которому и предназначалось отправление. Забавно, что сам мужчина соцсетями не пользуется, а о посылке ему рассказали знакомые.
Как оказалось, отправила сверток 70-летняя Айрин Микинс, которая пару раз гостила у супругов на ферме. Она прислала им подарок — полотенце и фартук, которые сшила сама.
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