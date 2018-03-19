This was presented as a driving licence to us last night in @tvp_mk. Also had no insurance and therefore car seized and reported for both offences. #P6432 pic.twitter.com/JEZq0Fu4y6— TVP Roads Policing (@tvprp) March 12, 2018
Британская полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона (фото)
Интересно, в жизни он выглядит также?
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