Британская полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона (фото)

Полицейские британского город Милтон-Кинс опубликовали в Twitter фото водительских прав на имя Гомера Симпсона, в которых также красовалось и забавное изображение главы мультяшного семейства.

Как пояснили стражи правопорядка, эти права им накануне ночью предъявил водитель, которого они остановили для проверки документов.

Ни страховки, ни других нужных бумаг у британца не оказалось.