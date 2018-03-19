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17:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британская полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона (фото)

Интересно, в жизни он выглядит также?

Полицейские британского город Милтон-Кинс опубликовали в Twitter фото водительских прав на имя Гомера Симпсона, в которых также красовалось и забавное изображение главы мультяшного семейства.

Как пояснили стражи правопорядка, эти права им накануне ночью предъявил водитель, которого они остановили для проверки документов.

Ни страховки, ни других нужных бумаг у британца не оказалось.

Чем закончилась эта история, к сожалению, неизвестно.

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