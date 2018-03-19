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21:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Твой пес готов стать звездой Instagram?

Отрывок из материала издания The New York Times.

О, Туни, у тебя действительно все есть: необычная порода (чихуахуа), собачьи несовершенства (переутомление), печальное выражение лица (как если бы Бастор Китон был собакой). У тебя даже есть трогательная история: тебя спасли, нашли на фермерском рынке в Лос-Анджелесе.

Не удивительно, что ты стал собачьим эквивалентом Кардашьян: звезда Instagram с миллионом подписчиков, с собственным брендом календарей и кофейных кружек. И ты едва ли когда-нибудь бываешь один.

Собаки повсюду в социальных сетях, особенно в Instagram, где статус так называемого пса-инфлюенсера («pet influencer», влиятельное лисо в социальных сетях) стал комерчески выгодным бизнесом для владельцев животного. Но не все породы подходят.

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Рассмотрим пять самых популярных пород собак в Соединенных Штатах за последние года по версии Американского питомника: лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, золотистый ретривер, бульдог и бигль.

За исключением бульдога, которого уже перестали использовать для травли привязанных быков, это рабочие или спортивные породы, как правило, с большими ушами и послушным характером. Многие играли роль «типичной» милой домашней собаки в поколениях рекламных роликов для пиццерий в прайм-тайм.

Сравните эти породы с пятью самыми популярными породами собак в Instagram. Список, составленный на основе поиска упоминаний породы в постах пользователей, поразительно отличается: мопс, бульдог, терьер, чихуахуа и хаски (в исследовании не различали типы терьеров).

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Какие выводы можно сделать? Во-первых, в Instagram отдают предпочтение поверхностным чертам собаки, таким как привлекательность, а не интеллект или послушание.

Почти человек

Итак, какие особенности собак привлекают пользователей Instagram? Ну, для начала они любят собак, похожих на них.

Такие породы, как мопсы и бостонские терьеры, действительно «похожи» на взрослых людей или на младенцев.
Кэмерон Ву
Издатель журнала о собачьей культуре The Bark
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«Эти так называемые брахицефальные породы, с их укороченными головами, плоскими лицами и едва выдающимися носами очень фотогеничны с их большими как бы “смотрящими в будущее” глазами», — сказал Кэмерон Ву. «Они кажутся ухмыляющимися или улыбающимися», неважно, что «улыбки» часто вызваны трудностями дыхания, присущими собакам их пород.

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Владельцы мопсов не согласны

«С их мордами в складках и забавными хвостами мопсы становятся самыми не собачьими собаками», — сказала Лесли Мозир из Нэшвилла, чей мопс, Дуг (@itsdougthepug), является одним из самых популярных домашних животных в Instagram, с 3,2 миллионами подписчиков. «Они больше похожи на человеко-свино-собак».

Почти человеческое лицо породы облегчает владельцам антропоморфизацию своих питомцев с помощью одежды. Миссис Мозир обычно играет на постоянной нахмуренности Дага, фотографируя его обернутым в полотенце с ломтиками огурца на глазах.

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Непропорциональные черты — плюс. Возьмите корги, этих приземистых придворных собачек королевы (любимая порода Елизаветы II). Они безусловно в тренде в Instagram. Количество подписчиков учетных записей, в названиях которых присутствует «корги», возросло на 200 процентов, посравнению с прошлым годом.

Каждая черта корги работает на них: огромные уши Йоды, тело, укороченное на половину, которое делает их походку смешной. То же самое можно сказать и о бульдогах — породе, которая появляется в первой пятерке как Instagram, так и Американского клуба заводчиков.

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Бульдоги стали популярной породой («it dog») у звезд Брэда Питта, Джессики Биль и Дэвида Бекхэма. «Но аристократические породы не так популярны в социальных сетях, как собаки с причудливыми чертами или неотразимыми историями», — сказал фотограф Элиас Вайс Фридман.

«Я обнаружил, что люди предпочитают более настоящих, естественных собак», — добавил Фридман. «Пудели кажутся слишком вычурными, особенно если у них классическая стрижка пуделя. Представители старшего поколения любят их, но я думаю, что молодежь считает их фальшивыми».

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