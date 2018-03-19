Твой пес готов стать звездой Instagram?
Отрывок из материала издания The New York Times.
О, Туни, у тебя действительно все есть: необычная порода (чихуахуа), собачьи несовершенства (переутомление), печальное выражение лица (как если бы Бастор Китон был собакой). У тебя даже есть трогательная история: тебя спасли, нашли на фермерском рынке в
Не удивительно, что ты стал собачьим эквивалентом Кардашьян: звезда Instagram с миллионом подписчиков, с собственным брендом календарей и кофейных кружек. И ты едва ли
Собаки повсюду в социальных сетях, особенно в Instagram, где статус так называемого
Рассмотрим пять самых популярных пород собак в Соединенных Штатах за последние года по версии Американского питомника:
За исключением бульдога, которого уже перестали использовать для травли привязанных быков, это рабочие или спортивные породы, как правило, с большими ушами и послушным характером. Многие играли роль «типичной» милой домашней собаки в поколениях рекламных роликов для пиццерий в
Сравните эти породы с пятью самыми популярными породами собак в Instagram. Список, составленный на основе поиска упоминаний породы в постах пользователей, поразительно отличается: мопс, бульдог, терьер, чихуахуа и хаски (в исследовании не различали типы терьеров).
Какие выводы можно сделать?
Почти человек
Итак, какие особенности собак привлекают пользователей Instagram? Ну, для начала они любят собак, похожих на них.
Такие породы, как мопсы и бостонские терьеры, действительно «похожи» на взрослых людей или на младенцев.
«Эти так называемые брахицефальные породы, с их укороченными головами, плоскими лицами и едва выдающимися носами очень фотогеничны с их большими как бы “смотрящими в будущее” глазами», — сказал Кэмерон Ву. «Они кажутся ухмыляющимися или улыбающимися», неважно, что «улыбки» часто вызваны трудностями дыхания, присущими собакам их пород.
Владельцы мопсов не согласны
«С их мордами в складках и забавными хвостами мопсы становятся самыми не собачьими собаками», — сказала Лесли Мозир из Нэшвилла, чей мопс, Дуг (@itsdougthepug), является одним из самых популярных домашних животных в Instagram, с 3,2 миллионами подписчиков. «Они больше похожи на человеко-свино-собак».
Почти человеческое лицо породы облегчает владельцам антропоморфизацию своих питомцев с помощью одежды. Миссис Мозир обычно играет на постоянной нахмуренности Дага, фотографируя его обернутым в полотенце с ломтиками огурца на глазах.
Непропорциональные черты — плюс. Возьмите корги, этих приземистых придворных собачек королевы (любимая порода Елизаветы II). Они безусловно в тренде в Instagram. Количество подписчиков учетных записей, в названиях которых присутствует «корги», возросло на 200 процентов, посравнению с прошлым годом.
Каждая черта корги работает на них: огромные уши Йоды, тело, укороченное на половину, которое делает их походку смешной. То же самое можно сказать и о бульдогах — породе, которая появляется в первой пятерке как Instagram, так и Американского клуба заводчиков.
Бульдоги стали популярной породой («it dog») у звезд Брэда Питта, Джессики Биль и Дэвида Бекхэма. «Но аристократические породы не так популярны в социальных сетях, как собаки с причудливыми чертами или неотразимыми историями», — сказал фотограф Элиас Вайс Фридман.
«Я обнаружил, что люди предпочитают более настоящих, естественных собак», — добавил Фридман. «Пудели кажутся слишком вычурными, особенно если у них классическая стрижка пуделя. Представители старшего поколения любят их, но я думаю, что молодежь считает их фальшивыми».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.