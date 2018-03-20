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17:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

День счастья. Приметы, которые гарантируют вам все самое лучшее

20 марта отмечается Международный день счастья.

Источник: Djalma Paiva Armelin/CC0

Редакция Новости@Mail.Ru собрала самые известные «счастливые» приметы. Некоторые из них, на первый взгляд, совсем не выглядят как радостные, но на самом деле сулят большую удачу и много других приятных моментов.

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Например, если неожиданно и без видимой причины зачесался правый глаз — это к большой радости. А вот если чешется левая ладонь, то это к деньгам. О скорой прибыли также говорят мухи, утонувшие в вашем стакане или тарелке, и «привет» от птиц, пролетавших над вами. Да, не очень приятно, зато к деньгам.

Если ваше счастье — в личной жизни, то, как советуют народные приметы, нужно найти беременную женщину и прикоснуться к ее животу. Только сначала все же уточните, не против ли она.

О большой удаче также говорят разные странные предметы, найденные вами случайно: например, ключи или гвозди, покрытые ржавчиной, морские камни с отверстием посередине, и, конечно же, клевер с четырьмя лепестками или цветочек сирени — с пятью.

Всяческую благодать и счастье сулят человеку братья наши меньшие.

Аист в небе — к любви и детям, севшая на вас божья коровка с нечетным числом точек — к удаче, а с четным — к исполнению желания.
Источник: РИА "Новости"

Ласточки, вьющие гнездо под крышей дома, случайно встреченная лиса или большая мохнатая гусеница на плече — все это к большой удаче и исполнению желаний.

А если вам никто не встречается и вы ничего не находите, то просто бейте посуду! Это, как говорят, уж точно на счастье.

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