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9 сентября 2000, источник: Новости Mail.Ru

В Германии появились светофоры с изображением Карла Маркса

Знаменитый философ даже после смерти продолжает указывать «верный путь».

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в немецком городе Трир появился пешеходный светофор с его фигуркой.

Фантастика! К 200-летнему юбилею Карла Маркса в Трире появился вот такой светофор.
Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению местных властей, в ближайшее время в родном городе философа будут установлены еще несколько таких светофоров. А кроме того, в продаже уже появилась сувенирная продукция с изображением красной и зеленой фигурок Маркса.

Маркс - человек-светофор. А еще я обнаружил фигуру Карла Маркса в этом сувенирном магазине в Трире.

К юбилею Карла Маркса в Трире также планируют установить его памятник, подаренный правительством Китая.

Подарок от Китая: статуя Карла Маркса высотой 4,4 метра прибыла в Трир.
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