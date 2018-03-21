В Германии появились светофоры с изображением Карла Маркса

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в немецком городе Трир появился пешеходный светофор с его фигуркой.

По сообщению местных властей, в ближайшее время в родном городе философа будут установлены еще несколько таких светофоров. А кроме того, в продаже уже появилась сувенирная продукция с изображением красной и зеленой фигурок Маркса.