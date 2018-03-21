Фантастика! К 200-летнему юбилею Карла Маркса в Трире появился вот такой светофор.
Fantastic! Trier has Karl #Marx 'Ampelmännchen' on traffic lights to mark 200th anniversary of his birth! https://t.co/KJwhILRLSr pic.twitter.com/8jC1wEhUPZ— Helen Russell (@helengoth) March 20, 2018
В Германии появились светофоры с изображением Карла Маркса
Знаменитый философ даже после смерти продолжает указывать «верный путь».
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