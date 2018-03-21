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, источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)

Кампунг Пеланги превратилась из полузаброшенных трущоб в туристическую изюминку страны.

Кампунг Пеланги, что в переводе означает «Радужная деревня», — одно из самых интересных и ярких мест в Индонезии. Все 230 зданий в поселении выкрашены разноцветной краской. На некоторых также нарисованы узоры или целые картины.

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Инициатором такого преображения стал местный директор средней школы Сламет Видодо. Видя, что деревня умирает, он разработал проект, придумал дизайн и занялся поисками финансирования.

В итоге 22 тысячи долларов на покраску Кампунг Пеланги (прежнее название — Кампунг Воносари) выделило правительство Индонезии.

И это сработало. Теперь Радужная деревня представляет собой одну из главных туристических достопримечательностей страны и приносит в местный бюджет неплохую прибыль.

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