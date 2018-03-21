Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Кампунг Пеланги превратилась из полузаброшенных трущоб в туристическую изюминку страны.
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Кампунг Пеланги превратилась из полузаброшенных трущоб в туристическую изюминку страны.
Кампунг Пеланги, что в переводе означает «Радужная деревня», — одно из самых интересных и ярких мест в Индонезии. Все 230 зданий в поселении выкрашены разноцветной краской. На некоторых также нарисованы узоры или целые картины.
Инициатором такого преображения стал местный директор средней школы Сламет Видодо. Видя, что деревня умирает, он разработал проект, придумал дизайн и занялся поисками финансирования.
И это сработало. Теперь Радужная деревня представляет собой одну из главных туристических достопримечательностей страны и приносит в местный бюджет неплохую прибыль.
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