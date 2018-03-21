Пассажиров Vietjet будут обслуживать стюардессы в купальниках
Первые фото девушек в «униформе» уже появились в Сети.
Первые фото девушек в «униформе» уже появились в Сети.
Вьетнамский лоукостер Vietjet снова запускает рейс с «горячими» стюардессами. Компания, которая прославилась благодаря тому, что в 2012 году девушки на борту были одеты в купальники и танцевали для пассажиров во время полета, теперь будет летать из Вьетнама в Индию.
После первого полета компанию стали называть «Бикини эйрлайнс», а спрос на их билеты вырос на 20%. Тем не менее, не всем понравилась такая фривольность на борту воздушного судна и Vietjet были оштрафованы на 950 тысяч долларов за несанкционированное сексуальное шоу, которое не было согласовано с авиационными властями. Тогда руководство компании «приодела» своих стюардесс. До недавнего времени.
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