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10Луминале-2018
16:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пассажиров Vietjet будут обслуживать стюардессы в купальниках

Первые фото девушек в «униформе» уже появились в Сети.

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Вьетнамский лоукостер Vietjet снова запускает рейс с «горячими» стюардессами. Компания, которая прославилась благодаря тому, что в 2012 году девушки на борту были одеты в купальники и танцевали для пассажиров во время полета, теперь будет летать из Вьетнама в Индию.

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После первого полета компанию стали называть «Бикини эйрлайнс», а спрос на их билеты вырос на 20%. Тем не менее, не всем понравилась такая фривольность на борту воздушного судна и Vietjet были оштрафованы на 950 тысяч долларов за несанкционированное сексуальное шоу, которое не было согласовано с авиационными властями. Тогда руководство компании «приодела» своих стюардесс. До недавнего времени.

Анонсируется, что в этот раз пассажиры, летящие в Индию, будут обслуживаться красотками в купальниках и красных чулках. Будут ли они танцевать в этот раз — не сообщается.
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