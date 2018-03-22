Британца убило кресло в кинотеатре
Голову мужчины прижало креслом к полу, когда он нагнулся, чтобы поднять телефон.
Голову мужчины прижало креслом к полу, когда он нагнулся, чтобы поднять телефон.
Этот странный инцидент произошел вечером 9 марта в одном из кинотеатров Бирмингема (Великобритания), сообщает The Telegraph.
Посетитель, имя и возраст которого не называются, и его спутница сидели на
Мужчина застрял и начал паниковать. Спутница и работники кинотеатра пытались его освободить, но это удалось сделать, только отломав подножку.
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