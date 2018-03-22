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14:45 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Британца убило кресло в кинотеатре

Голову мужчины прижало креслом к полу, когда он нагнулся, чтобы поднять телефон.

Источник: Здоровье Mail.Ru

Этот странный инцидент произошел вечером 9 марта в одном из кинотеатров Бирмингема (Великобритания), сообщает The Telegraph.

Посетитель, имя и возраст которого не называются, и его спутница сидели на VIP-местах, где установлены снабженные подножками откидывающиеся кресла с электронным механизмом трансформации. Мужчина уронил свой телефон между двумя такими креслами и нагнулся, чтобы его найти. В этот момент подножка кресла, которая до того была в вертикальном положении, внезапно опустилась, сильно прижав голову посетителя к полу.

Мужчина застрял и начал паниковать. Спутница и работники кинотеатра пытались его освободить, но это удалось сделать, только отломав подножку. Из-за стресса у мужчины остановилось сердце. Cкорой удалось завести сердце пациента, но он так и не оправился от пережитого и 16 марта скончался в больнице.

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