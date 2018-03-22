С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился

В Интернете появилось фото уличного знака «Макдоналдс», сделанное в штате Огайо, с которого неизвестные шутники украли одну букву.

В сеть ресторанов быстрого питания были нужны работники ночной смены, о чем и гласило объявление («Now hiring closers»).

Однако пранкерами была украдена буква «с», которая изменила весь смысл.

Объявление стало выглядеть так: «Now hiring losers» («Примем на работу неудачников»).