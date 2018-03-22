С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился

В Интернете появилось фото уличного знака «Макдоналдс», сделанное в штате Огайо, с которого неизвестные шутники украли одну букву.
В сеть ресторанов быстрого питания были нужны работники ночной смены, о чем и гласило объявление («Now hiring closers»).
Однако пранкерами была украдена буква «с», которая изменила весь смысл.
Объявление стало выглядеть так: «Now hiring losers» («Примем на работу неудачников»).
Пользователи Сети очень живо отреагировали на такую шутку. Большинство посчитали это жестоким и оскорбительным для людей, которые работают в сети фаст-фудов.
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