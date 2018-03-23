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11:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Модель с необычной внешностью разбивает стандарты красоты (фото)

Болезнь ноги не помешала девушке попасть в модельный бизнес.

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28-летняя гаитянка Берланж Пресилус родилась с врожденным заболеванием — синдромом Клиппеля-Треноне, из-за которого одна ее нога покрыта родимыми пятнами и узелками вен.

Долгое время она стеснялась своей особенности и носила только штаны и длинные юбки. И до недавнего времени девушке удавалось скрывать свою болезнь, даже несмотря на то, что она уже несколько лет работает профессиональной моделью. В своем время Берланж успела сняться для рекламных компаний таких известных брендов, как Samsung и Johnnie Walker.

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Однако ее карьера остановилась, когда модельное агентство узнало о ее «проблемной» ноге.

По словам девушки, ей перестали поступать предложения о съемках, даже если фотосессия предполагала только съемку портрета.

После этого Берланж решила отстаивать свое право на работу в модельной индустрии. Она сама организовала фотосессию в коротких юбках, чтобы продемонстрировать свою фигуру и ноги.

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Сейчас модель снова снимается, а своим примером надеется вдохновить людей с «особенностями» и изменить отношение людей к нестандартной внешности.

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