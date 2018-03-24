В шотландском заповеднике впервые вывели на прогулку белого медвежонка

В заповеднике Highland Wildlife Park в Шотландии впервые показали детеныша белого медведя, который родился в декабре прошлого года. Кстати, малыш оказался первым полярным медвежонком, родившимся в Великобритании за последние 25 лет, потому это событие привлекло внимание СМИ и посетителей.

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Маленький мишка вышел на прогулку в сопровождении своей мамы Виктории. Он все время шел рядом с ней, а в случае чего — сразу прятался за ее большими лапами.

Имени у медвежонка пока нет, так как пол малыша сотрудники парка узнают лишь в мае, когда у него будет плановый осмотр у ветеринара. Но, по словам директора парка Дугласа Ричардсона, список имен они уже приготовили.

Сейчас медвежонок еще очень мал — он много спит и только начинает осваиваться в новом доме, а потому гостей парка просят быть максимально терпеливыми и много не шуметь.

Мишка будет жить со своей мамой не менее двух лет, как и происходит в дикой природе.