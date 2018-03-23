В Южной Корее нашли действенный способ борьбы с трудоголизмом
Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в мире по количеству рабочих часов.
Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в мире по количеству рабочих часов.
Южная Корея прибегла к решительным мерам, чтобы остановить трудоголизм, охвативший страну.
Бороться с проблемой переработок власти намерены самым простым, но эффективным методом. Ровно в восемь часов вечера в пятницу рабочие компьютеры будет автоматически выключаться. Таким образом, сотрудники уже не смогут задерживаться на работе сверхурочно.
С такой инициативой правительство Сеула намерено выступить 30 марта и протестировать эффективность метода в течение трех последующих месяцев.
Однако, в некоторых случаях будут возможны исключения.
Несмотря на благие намерения властей страны, уже около 67% государственных служащих попросили освободить их от принудительного ограничения.
Отметим, что не так давно правительство также приняло закон о сокращении максимального рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю.
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