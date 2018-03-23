Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
10 гениальных цитат для родителей
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
14:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Южной Корее нашли действенный способ борьбы с трудоголизмом

Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в мире по количеству рабочих часов.

Источник: Vladimir Kudinov/CC0
Читайте также
Опасная зона: 10 признаков необходимости сменить работу

Южная Корея прибегла к решительным мерам, чтобы остановить трудоголизм, охвативший страну.

Бороться с проблемой переработок власти намерены самым простым, но эффективным методом. Ровно в восемь часов вечера в пятницу рабочие компьютеры будет автоматически выключаться. Таким образом, сотрудники уже не смогут задерживаться на работе сверхурочно.

С такой инициативой правительство Сеула намерено выступить 30 марта и протестировать эффективность метода в течение трех последующих месяцев.

Сначала планируется отключать компьютеры в 20:00, через время — в 19:30, а в конце и вовсе выгонять сотрудников с работы в 19:00.

Однако, в некоторых случаях будут возможны исключения.

Несмотря на благие намерения властей страны, уже около 67% государственных служащих попросили освободить их от принудительного ограничения.

Отметим, что не так давно правительство также приняло закон о сокращении максимального рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь