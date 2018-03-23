В Южной Корее нашли действенный способ борьбы с трудоголизмом

Источник: Vladimir Kudinov/CC0

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Южная Корея прибегла к решительным мерам, чтобы остановить трудоголизм, охвативший страну.

Бороться с проблемой переработок власти намерены самым простым, но эффективным методом. Ровно в восемь часов вечера в пятницу рабочие компьютеры будет автоматически выключаться. Таким образом, сотрудники уже не смогут задерживаться на работе сверхурочно.

С такой инициативой правительство Сеула намерено выступить 30 марта и протестировать эффективность метода в течение трех последующих месяцев.

Сначала планируется отключать компьютеры в 20:00, через время — в 19:30, а в конце и вовсе выгонять сотрудников с работы в 19:00.

Однако, в некоторых случаях будут возможны исключения.

Несмотря на благие намерения властей страны, уже около 67% государственных служащих попросили освободить их от принудительного ограничения.