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11:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США обнаружили дорогу, меняющую цвет (видео)

Необычное явление заметили прохожие на одной из набережных в США.

Пользователи Сети нашли необычную дорогу, которая из-за разного освещения и угла обзора может менять свой цвет. Это странное место — набережная Статен-Айленда, в одном из районов Нью-Йорка.

На видео можно заметить, что две половинки деревянного настила имеют разные цвета, которые меняются в зависимости от того, откуда на них смотреть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые пользователи предположили, что дело в магии, но нашлось и более вероятное объяснение. Оптическая иллюзия создается за счет того, что деревянные бруски уложены «елочкой», соответственно, прожилки на них по-разному отражают солнечный свет.

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