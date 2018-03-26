В США обнаружили дорогу, меняющую цвет (видео)

Пользователи Сети нашли необычную дорогу, которая из-за разного освещения и угла обзора может менять свой цвет. Это странное место — набережная Статен-Айленда, в одном из районов Нью-Йорка.

На видео можно заметить, что две половинки деревянного настила имеют разные цвета, которые меняются в зависимости от того, откуда на них смотреть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aWUKwXkjCAI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые пользователи предположили, что дело в магии, но нашлось и более вероятное объяснение. Оптическая иллюзия создается за счет того, что деревянные бруски уложены «елочкой», соответственно, прожилки на них по-разному отражают солнечный свет.