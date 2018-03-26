В США обнаружили дорогу, меняющую цвет (видео)
Необычное явление заметили прохожие на одной из набережных в США.
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Необычное явление заметили прохожие на одной из набережных в США.
Пользователи Сети нашли необычную дорогу, которая
На видео можно заметить, что две половинки деревянного настила имеют разные цвета, которые меняются в зависимости от того, откуда на них смотреть.
Некоторые пользователи предположили, что дело в магии, но нашлось и более вероятное объяснение. Оптическая иллюзия создается за счет того, что деревянные бруски уложены «елочкой», соответственно, прожилки на них
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