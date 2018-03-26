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13:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Туфля вместо брови: в Instagram появился странный тренд

Фотографы высмеяли модные тенденции. Но некоторые пользователи шутку не поняли.

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Брови-каблуки были придуманы креативной командой дизайнеров и фотографов, которые ведут Instagram-аккаунт SkyzEditz. На своей страничке ребята выкладывают фотографии моделей и знаменитостей, чью внешность они меняют с помощью фотошопа, обыгрывая самые нелепые тенденции в моде.

На этот раз креативщики предложили Instagram-модницам необычный вариант макияжа бровей. С помощью компьютерной программы они полностью удалили с лица моделей одну бровь, а на ее месте «нарисовали» туфлю на высоком каблуке.

Несмотря на то, что своим «творением» авторы хотели лишь высмеять безумные тренды, некоторые пользователи соцсети восприняли все всерьез и даже попытались воссоздать «модный макияж».

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