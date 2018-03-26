Туфля вместо брови: в Instagram появился странный тренд
Фотографы высмеяли модные тенденции. Но некоторые пользователи шутку не поняли.
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Фотографы высмеяли модные тенденции. Но некоторые пользователи шутку не поняли.
На этот раз креативщики предложили
Несмотря на то, что своим «творением» авторы хотели лишь высмеять безумные тренды, некоторые пользователи соцсети восприняли все всерьез и даже попытались воссоздать «модный макияж».
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