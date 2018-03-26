Кусочек кетчупа. В США начали производить высушенный соус
Теперь бутерброды можно есть на ходу и не бояться запачкаться соусом.
Теперь бутерброды можно есть на ходу и не бояться запачкаться соусом.
Современные технологии добрались и до еды. Совсем скоро в продаже появится
Эта идея пришла в голову двум
Философия компании — натуральная и полезная пища, а потому соусы не содержат глютена и
Расфасованы такие слайсы в упаковки по восемь штук. Их не нужно хранить в холодильнике, а срок годности продукта составляет один год.
Сейчас Эмили и Так находится на стадии сбора средств. Свою идею о производстве высушенных соусов они опубликовали на краудфандинговой платформе Kickstarter, намереваясь собрать 15 000 долларов, но меньше чем за месяц люди со всего мира перевели им значительно большую сумму. Так что уже совсем скоро любой желающий сможет попробовать сушеный кетчуп на вкус.
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