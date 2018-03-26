Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Луминале-2018
14:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кусочек кетчупа. В США начали производить высушенный соус

Теперь бутерброды можно есть на ходу и не бояться запачкаться соусом.

Современные технологии добрались и до еды. Совсем скоро в продаже появится что-то совершенно необычное — высушенные кусочки соусов, которые можно будет добавлять в различные блюда.

Эта идея пришла в голову двум друзьям-поварам Эмили Уильямс и Таку Леконгу, которые создали бренд Bo’s Fine Foods. Одна из самых интересных разработок компании — высушенные соусы под названием Slice of Sauce («Кусочек соуса»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Изготавливаются такие слайсы просто — сначала овощи тушат, затем смешивают, измельчают, добавляют специи и другие ингредиенты, высушивают и прессуют.
Читайте также
В Британии делают селфи-леденцы

Философия компании — натуральная и полезная пища, а потому соусы не содержат глютена и ГМО-продуктов, искусственных ароматизаторов, консервантов или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который содержится в большинстве классических кетчупов.

Расфасованы такие слайсы в упаковки по восемь штук. Их не нужно хранить в холодильнике, а срок годности продукта составляет один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Эмили и Так находится на стадии сбора средств. Свою идею о производстве высушенных соусов они опубликовали на краудфандинговой платформе Kickstarter, намереваясь собрать 15 000 долларов, но меньше чем за месяц люди со всего мира перевели им значительно большую сумму. Так что уже совсем скоро любой желающий сможет попробовать сушеный кетчуп на вкус.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь