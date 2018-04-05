В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

В День Земли 22 апреля МТС совместно с National Geographic предлагают изменить привычные адреса: писать в них не только улицу, дом, город, но и планету. Чтобы вспоминать и заботиться о Земле не раз в год, а каждый день. Мы уже проголосовали за изменение привычного формата адресов и посмотрели, что из этого получится.

Редактор Новостей Mail.Ru Светлана Ильиченко несколько дней жила по «новому» адресу и вела дневник. Она заказала пиццу и такси на планету Земля, отправила письмо на другой континент и познакомилась с иностранцами.

Обычно дневник никому не показывают, но мы покажем и расскажем, так ли сложно изменить привычный адрес. Спойлер: нет.

Вызов пиццы не станет прежним. Или станет?

9:42. Эксперимент начался с утра субботы. Мы с повесившейся в холодильнике мышью проголодались и решили заказать пиццу. Вчера вечером парень у метро всучил флаер службы доставки. Неужели правда придется вслух сказать: «Мне, пожалуйста, одну пиццу на планету Земля». Подумают, что сумасшедшая.

10:04. Голос диспетчера в трубке: «На Миусскую площадь доставка будет?». Откуда у них вообще адрес моего вуза? Это как-то по номеру телефона пробивается? За мной следит Большой брат?

Я: «Нет, на другой адрес».

Диспетчер: «Диктуйте».

Я: «Севастопольский проспект, 69, планета Земля».

10:11. Мне было так неудобно, а девушка в трубке никак не отреагировала. Может, все не так страшно, но нужно закрепить успех. Закажу ещё пиццу в какой-нибудь другой пиццерии.

Диспетчер: «Куда территориально, не подскажете?».

Я: «Севастопольский проспект, 69, планета Земля».

Диспетчер: «Да, минутку».

Ноль эмоций — окей. Видимо, остальные уже давно проголосовали за добавление в адрес «планеты Земля» и привыкли. Зря я нервничаю.

Ловим такси вручную

15:56. Где ещё я использую адрес? Такси. Но в мобильных приложениях планету пока что указывать нельзя, придется по старинке поймать машину на улице. Вот так благодаря эксперименту я перехожу на живое общение с людьми.

16:02. Ура, остановилось! Сажусь на переднее сиденье.

Я: «Здравствуйте!».

Водитель: «Здравствуйте! Куда едем?».

Я: «Севастопольский проспект, 69, планета Земля».

Водитель: «Поехали».

16:05. Опять никакой реакции! А я, тем временем, практически перестала волноваться. Как будто всю жизнь называю такой адрес. Интересно, что подумал водитель. Понятно, что он привык и к более странным людям. Надо же, а ведь в окошко я сейчас вижу не только привычную Москву, а маленькую часть моей планеты… Похоже, действует. Я и правда начинаю думать о Земле.

Настоящее бумажное письмо

Такси я кстати заказывала от почты. Там я была днем, поэтому давайте перенесёмся на несколько часов назад. Итак…

11:16. Всегда мечтала отправить настоящее бумажное письмо. Там как раз нужно писать адрес. Побалуюсь и передам привет из России съемочной группе документального сериала «Неизвестная планета Земля» и отдельно Уиллу Смиту, который в нем снимается. Представьте, если ответят?

11:50. Писала по-английски, для удобства перевела:

6 фотографий 6 фотографий

12:31. Принесла на почту огромный конверт, весь заклеенный марками (чтоб наверняка!). В адресе, конечно, написала Землю. Надеюсь, те, кто будет доставлять письмо, удивятся. Жаль, я этого не узнаю.

Знакомимся в Интернете

Нет повести печальнее на свете,

Чем повесть о знакомствах в интернете…

(вместо эпиграфа)

21:37. С этими письмами, такси и пиццей я ушла в нетехнологичное прошлое, пора возвращаться, а то не похоже на настоящую жизнь. Когда Землю официально добавят в адресную строку, планету наверняка нужно будет указывать и в адресе доставки, и в приложениях вызова такси, но пока это не так, займусь чем-то более современным — познакомлюсь с кем-нибудь в соцсетях.

22:04. В друзьях своего знакомого нашла какого-то американца. Судя по фотографиям, он был в Москве. Попробую завести диалог просто потому, что мы живем на одной планете.

22:53. Вау! Он ответил так быстро. Говорит, что у него миллион вопросов ко мне… И никаких мучительных мыслей: «Как объяснить человеку, что хочешь с ним познакомиться?». Просто пишешь про планету, и диалог завязывается сам. Пожалуй, мне нравится так жить…

Журналист из России — один из тех людей, с кем мне было бы интересно поговорить. Дэвид Лоу, Америка

Следующие несколько дней. Я общаюсь с иностранцами. Конечно, отвечают не все, но начинать отношения стало так легко. Земля и правда объединяет.

Мы не только живем на планете Земля, но и все живем в Азии. Джеки Ронгс, Китай

Очень забавно и даже очаровательно. И ещё мы все дышим воздухом. Стефан Мейер, Германия

Спускаемся на Землю

«Севастопольский проспект, 69, планета Земля»… Сначала казалось, что к «новому» адресу невозможно будет привыкнуть. Но хватило всего одного дня, чтобы принять его и полюбить. И даже использовать, как интригующий способ знакомства с иностранцами.

К тому же, мы верим, что не за горами общение с внеземными цивилизациями. Взять хотя бы планы Илона Маска по колонизации Марса. Может быть, уже для наших детей отправка писем и перелеты на другие планеты станут обыденностью, поэтому на вашем месте мы бы уже начинали привыкать к новому написанию адреса. Что скажете, земляне?

А лишний раз убедиться, насколько прекрасна и уникальна наша планета, вы можете, посмотрев новый сериал с Уиллом Смиттом. Записывайте адрес: Домашнее ТВ от МТС, телеканал National Geographic, планета Земля.

В эксперименте участвовали:

Светлана Ильиченко — текст, иллюстрации.

Татьяна Малюк — текст.

P. S. Только тссс! В галерее ниже можно посмотреть совершенно секретные фотографии со съемок сериала. Наслаждайтесь!