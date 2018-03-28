Фото дня. Кемерово. Память
Слово «Память», выложенное из фотографий жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово, 28 марта 2018 года.
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Слово «Память», выложенное из фотографий жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово, 28 марта 2018 года.
25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и игровая зона, в которых было много детей. В результате пожара погибли 64 человека.
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