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20:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фото дня. Кемерово. Память

Слово «Память», выложенное из фотографий жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово, 28 марта 2018 года.

Источник: Reuters

25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и игровая зона, в которых было много детей. В результате пожара погибли 64 человека.

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