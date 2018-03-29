В Британии почтовые ящики украсили вязаными пасхальными украшениями

Почтовые ящики в британском Ливерпуле неизвестные украсили очень милыми пасхальными украшениями. На боксы сверху надели вязаные зеленые лужайки с цветочками, курочками, цыплятами и пасхальными яйцами.

Кто этот талантливый человек, который создал праздничное и уютное настроение жителям города, — пока неизвестно.