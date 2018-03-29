No, it's probably not Banksy. https://t.co/NnC8fIp4SI— Metro (@MetroUK) March 28, 2018
В Британии почтовые ящики украсили вязаными пасхальными украшениями
Тайный вязальщик добавил праздничного весеннего настроения жителям города.
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Тайный вязальщик добавил праздничного весеннего настроения жителям города.
No, it's probably not Banksy. https://t.co/NnC8fIp4SI— Metro (@MetroUK) March 28, 2018
Почтовые ящики в британском Ливерпуле неизвестные украсили очень милыми пасхальными украшениями. На боксы сверху надели вязаные зеленые лужайки с цветочками, курочками, цыплятами и пасхальными яйцами.
Кто этот талантливый человек, который создал праздничное и уютное настроение жителям города, — пока неизвестно.
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