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11:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Австралии появился автомат для продажи хороших эмоций

Всего за пару долларов можно купить себе немного уверенности или дружбы.

Позаботиться не только о физическом, но и психологическом здоровье людей решили в Австралии. На улицах Сиднея появился автомат под названием «Товары для души», где всего за пару долларов любой желающий может приобрести немного храбрости, дружбы, общительности, воображения, уверенности, спонтанности, расслабленности и даже цели.

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В пакетиках под такими названиями спрятаны полезные и милые вещицы, которые способны повлиять на эмоциональное состояние человека: карточки с советами, карандаши, раскраски, оригами, блокноты, географические карты, шоколадки и многое другое.

Идея пришла в голову художникам Элизабет Командор и Марку Стармаку, которые около года создавали пакеты эмоциональной поддержки вместе с профессиональными психологами.

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Своим изобретением Элизабет и Марк надеются привлечь внимание общественности к вопросам психологического здоровья. Автомат пока только один, но его будут перемещать по разным районам города в течение нескольких месяцев. Все собранные деньги художники пожертвуют Научно-исследовательскому институту шизофрении в Австралии, а также австралийской Ассоциации психического здоровья.

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