В Австралии появился автомат для продажи хороших эмоций
Всего за пару долларов можно купить себе немного уверенности или дружбы.
Всего за пару долларов можно купить себе немного уверенности или дружбы.
Позаботиться не только о физическом, но и психологическом здоровье людей решили в Австралии. На улицах Сиднея появился автомат под названием «Товары для души», где всего за пару долларов любой желающий может приобрести немного храбрости, дружбы, общительности, воображения, уверенности, спонтанности, расслабленности и даже цели.
Идея пришла в голову художникам Элизабет Командор и Марку Стармаку, которые около года создавали пакеты эмоциональной поддержки вместе с профессиональными психологами.
Своим изобретением Элизабет и Марк надеются привлечь внимание общественности к вопросам психологического здоровья. Автомат пока только один, но его будут перемещать по разным районам города в течение нескольких месяцев. Все собранные деньги художники пожертвуют
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