Служебных собак в Мадриде будут спасать от стресса с помощью Моцарта

Источник: AP 2018

Муниципальная полиция испанской столицы решила взять на вооружение научное исследование 2012 года, в котором говорится, что классическая музыка, в частности произведения Моцарта, способна снижать уровень стресса и беспокойства у животных.

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А потому служебные собаки, которые специализируются на обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, а также принимают участие в спасательных операциях, будут в обязательном порядке прослушивать классическую музыку несколько раз в день.

Для этого в помещениях, где содержатся животные, уже установили музыкальные колонки, а также подготовили соответствующий плей-лист.