Служебных собак в Мадриде будут спасать от стресса с помощью Моцарта
Согласно исследованиям, классическая музыка уменьшает беспокойство у животных.
Согласно исследованиям, классическая музыка уменьшает беспокойство у животных.
Муниципальная полиция испанской столицы решила взять на вооружение научное исследование 2012 года, в котором говорится, что классическая музыка, в частности произведения Моцарта, способна снижать уровень стресса и беспокойства у животных.
А потому служебные собаки, которые специализируются на обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, а также принимают участие в спасательных операциях, будут в обязательном порядке прослушивать классическую музыку несколько раз в день.
Испанские правоохранители надеются, что таким образом смогут снизить уровень стресса своих собак, а значит и укрепить им здоровье и поднять настроение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.