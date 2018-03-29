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16:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Служебных собак в Мадриде будут спасать от стресса с помощью Моцарта

Согласно исследованиям, классическая музыка уменьшает беспокойство у животных.

Источник: AP 2018

Муниципальная полиция испанской столицы решила взять на вооружение научное исследование 2012 года, в котором говорится, что классическая музыка, в частности произведения Моцарта, способна снижать уровень стресса и беспокойства у животных.

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А потому служебные собаки, которые специализируются на обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, а также принимают участие в спасательных операциях, будут в обязательном порядке прослушивать классическую музыку несколько раз в день.

Для этого в помещениях, где содержатся животные, уже установили музыкальные колонки, а также подготовили соответствующий плей-лист.

Испанские правоохранители надеются, что таким образом смогут снизить уровень стресса своих собак, а значит и укрепить им здоровье и поднять настроение.

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